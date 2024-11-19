Дюбуа и еще 2 боксера бросили вызов на бой Джейку Полу

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBFзаинтересован в поединке на ринге против, недавно побившего

Помимо «Динамита» желание подраться с американским блогером выразил бывший претендент на все пояса во втором среднем весе и экс-соперник «Канело» Эдгар Берланга, заявивший об этом в соцсетях:

«Я легко тебя отделаю, Джей Пол. Давай встретимся на одной из арен в Пуэрто-Рико»

Также в поединке с Полом заинтересован чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBC Кевин Лерена:

«Для меня это будет самая крупная победа в моей карьере. Я думаю, что Пол хочет узаконить свою карьеру с точки зрения того, с кем он сражается, и он, очевидно, ищет соперников, которые были бы ему под стать», — заявил Лерена.