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    Дюбуа и еще 2 боксера бросили вызов на бой Джейку Полу

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Джейк Пол Сауль Альварес
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа заинтересован в поединке на ринге против Джейка Пола, недавно побившего Майка Тайсона.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    Помимо «Динамита» желание подраться с американским блогером выразил бывший претендент на все пояса во втором среднем весе и экс-соперник «Канело» Эдгар Берланга, заявивший об этом в соцсетях:

    «Я легко тебя отделаю, Джей Пол. Давай встретимся на одной из арен в Пуэрто-Рико»

    Также в поединке с Полом заинтересован чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBC Кевин Лерена:

    «Для меня это будет самая крупная победа в моей карьере. Я думаю, что Пол хочет узаконить свою карьеру с точки зрения того, с кем он сражается, и он, очевидно, ищет соперников, которые были бы ему под стать», — заявил Лерена.

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