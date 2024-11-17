Оливейра победил Чендлера единогласным решением в реванше

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категориивыиграл ответный поединок уна турнире в Нью-Йорке.

Бразилец уверенно вел по очкам на протяжении четырех раундов. В заключительном отрезке Чендлер отправил соперника в нокдаун, но не сумел финишировать его.

Два рефери со счетом 49:46 и третий 49:45 отдали победу Оливейре, который закрыл предыдущее поражение раздельным решением от Армана Царукяна. Таким образом, бразилец становится следующим претендентом на титул.

Для Чендлера это был первый поединок после двухлетнего простоя. К противостоянию с Оливейрой он подходил в статусе седьмого номера рейтинга. После боя с Чарльзом Майкл бросил вызов Холлоуэю и Макгрегору.