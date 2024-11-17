Джонс нокаутировал Миочича и сохранил пояс UFC в тяжелом весе

В рамках главного события вечера на турнире UFC 309провел первую удачную защиту чемпионского пояса в тяжелом весе в поединке против

«Баунс» одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Джонс пробил мидл-кик в область печени, а затем серией добивающих ударов в партере финишировал Стипе.

Миочич выходил на данный поединок после простоя в 3,5 года, а до противостояния с Джоном уступил досрочно Фрэнсису Нганну.

Джонс перед турниром UFC 309 не дрался 18 месяцев. До этого весной прошлого года он одолел сабмишном Сирила Гана. Всего у Джона 28 побед и одно поражение.

Миочич после прошедшего титульного поединка завершил карьеру. У Стипе 20 выигранных боев и 5 проигрышей в ММА.