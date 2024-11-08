Джошуа — наиболее вероятный соперник Уайлдера

, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по линии WBC намекнул , что «Бронзовый бомбардировщик» скоро подерется с

«Люди любят смотреть бои Деонтея Уайлдера. Бой против "Эй Джея" ныне, возможно, не такой захватывающий, как раньше, когда они оба не знали поражений, но это все равно захватывающий бой. Тяжелый дивизион сейчас жив и дышит, но могло бы быть намного лучше. В дивизионе всего 5 парней, которые сейчас пользуются большим спросом. Дело в том, во что верит Турки Аль аш-Шейх и что хотят видеть болельщики»

Джошуа и Уайлдер последние поединки проиграли нокаутами. Энтони уступил досрочно в пятом раунде Даниэлю Дюбуа в битве за пояс IBF. Деонтей ранее был нокаутирован Чжаном Чжилэем.