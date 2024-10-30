Чимаев стал победителем номинации «сабмишн месяца» от MMA Junkie

Авторитетный американский спортивный порталвыбралпобедителем в номинации «лучший сабмишн октября».

На прошедшем турнире в Абу-Даби «Борз» одержал победу болевым приемом в первом раунде над бывшим чемпионом среднего дивизиона UFC Робертом Уиттакером.

Чимаеву хватило буквально одного тейкдауна, чтобы оформить быструю победу. По окончании противостояния также выяснилось, что Хамзат сломал челюсть своему сопернику после проведения болевого приема.

Благодаря данному успеху, Чимаев обошел Уиттакера в рейтинге, поднявшись с 13-й на третью строчку в категории до 84 кг. Всего у «Борза» 14 выигранных поединков и ни единого поражения в смешанных единоборствах.