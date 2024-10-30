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    Чимаев стал победителем номинации «сабмишн месяца» от MMA Junkie

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев
    Авторитетный американский спортивный портал MMA Junkie выбрал Хамзата Чимаева победителем в номинации «лучший сабмишн октября».

    Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера
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    Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера

    На прошедшем турнире в Абу-Даби «Борз» одержал победу болевым приемом в первом раунде над бывшим чемпионом среднего дивизиона UFC Робертом Уиттакером.

    Чимаеву хватило буквально одного тейкдауна, чтобы оформить быструю победу. По окончании противостояния также выяснилось, что Хамзат сломал челюсть своему сопернику после проведения болевого приема.

    Благодаря данному успеху, Чимаев обошел Уиттакера в рейтинге, поднявшись с 13-й на третью строчку в категории до 84 кг. Всего у «Борза» 14 выигранных поединков и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

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