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    Чимаев о борьбе Дю Плесси: О чем можно говорить, если его перевел Уиттакер?

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер
    Непобежденный боец Хамзат Чимаев оценил уровень борьбы чемпиона UFC в средней весовой категории Дрикуса Дю Плесси.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Как я справился с Уиттакером и как справился он. О чем можно говорить, если его Уиттакер перевел первым? Если Роберт повалил его, то против меня Дрикуса ждет салам алейкум»

    На прошедшем турнире UFC 308 в со-главном событии вечера Хамзат Чимаев одержал победу удушающим приемом в первом раунде над экс-чемпионом среднего веса Робертом Уиттакером.

    Таким образом, «Борз» выиграл свой 15-й поединок в смешанных единоборствах. Теперь Чимаев должен потеснить Уиттакера с третьей строчки в рейтинге среднего веса UFC.

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