Чимаев о борьбе Дю Плесси: О чем можно говорить, если его перевел Уиттакер?

Непобежденный боец оценил уровень борьбы чемпиона UFC в средней весовой категории

«Как я справился с Уиттакером и как справился он. О чем можно говорить, если его Уиттакер перевел первым? Если Роберт повалил его, то против меня Дрикуса ждет салам алейкум»

На прошедшем турнире UFC 308 в со-главном событии вечера Хамзат Чимаев одержал победу удушающим приемом в первом раунде над экс-чемпионом среднего веса Робертом Уиттакером.

Таким образом, «Борз» выиграл свой 15-й поединок в смешанных единоборствах. Теперь Чимаев должен потеснить Уиттакера с третьей строчки в рейтинге среднего веса UFC.