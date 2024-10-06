Пенья отобрала титул UFC в легчайшем весе у Пеннингтон

В рамках со-главного события вечера UFC 307 завершился титульный поединок в женском легчайшем весе, продлившийся все 25 минут.

Джулианна Пенья победила раздельным решением судей Ракель Пеннингтон и вернула себе титул. Для новой чемпионки этот поединок стал первым за 2 года.

К этой встрече она подходила после поражения от Аманды Нуньес по очкам летом 2022-го. По окончании противостояния с Пеннингтона Джулианна заявила о готовности подраться против Кайлы Харрисон.

Для Ракель данное поражение стало первым за 4 года. К своей первой защите титула Пеннингтон подходила на серии из шести выигранных поединков подряд в UFC.