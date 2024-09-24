Тайсон: Спенс все еще может вернуться на ринг даже после поражения Кроуфорду

Легендарный боксер поддержал бывшего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBC и WBA, посоветовав ему, как можно скорее, вернуться к боям.

«Поражение от такого человека, как Кроуфорд, ничего не значит. Эррол все еще может вернуться на ринг и заработать много денег. В этом смысл жизни. Ты просто не отчаивайся. У нас дела идут лучше, чем до того, как нам пришлось драться. Я смотрю на это, как на бизнес. Это и есть бизнес»

Спенс в июле прошлого года уступил техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.

То поражение стало первым в карьере Эррола. Впоследствии он больше не появлялся на ринге в связи с психологическими проблемами.