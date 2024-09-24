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    Тайсон: Спенс все еще может вернуться на ринг даже после поражения Кроуфорду

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Эррол Спенс Теренс Кроуфорд
    Легендарный боксер Майк Тайсон поддержал бывшего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBC и WBA Эррола Спенса, посоветовав ему, как можно скорее, вернуться к боям.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «Поражение от такого человека, как Кроуфорд, ничего не значит. Эррол все еще может вернуться на ринг и заработать много денег. В этом смысл жизни. Ты просто не отчаивайся. У нас дела идут лучше, чем до того, как нам пришлось драться. Я смотрю на это, как на бизнес. Это и есть бизнес»

    Спенс в июле прошлого года уступил техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.

    То поражение стало первым в карьере Эррола. Впоследствии он больше не появлялся на ринге в связи с психологическими проблемами.

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