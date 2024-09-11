Физиев рассчитывает подраться с Хукером в ноябре или декабре

Дэн Хукер (справа) Фото: globallookpress.com
Тогда Рафаэль получил травму колена и не смог продолжить поединок. На данный момент Физиев занимает девятую строчку в рейтинге легкого дивизиона.
В случае, если бой с Хукером не состоится, Рафаэль рассматривает поединок в ноябре или декабре против Бенеила Дариуша и реванш с Матеушем Гамротом, накануне проигравшего раздельным решением Хукеру.
Дэн после недавней победы на UFC 305 вернулся в топ-5 легковесов впервые с 2020 года. Новозеландец заявил, что хотел бы видеть следующим соперником Чарльза Оливейру.