Грассо рассказала, с кем планирует подраться в случае победы над Шевченко

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе назвала желаемую соперницу после трилогии с

«Вэйли Чжан — бой моей мечты. Это будет один из моих крупнейших боев на сегодняшний день. Она сильная и всесторонне развитая. Она отличный боец, и я даже слышала, что она хотела бы испытать себя в нашем дивизионе, поэтому я с радостью поприветствую ее. Но я не выбираю соперниц. А из нынешних конкурентов думаю, что Манон Фиро больше заслуживает титульного боя, чем Роуз Намаюнас. Она дольше в дивизионе, и у нее больше побед. Она также была следующей в очереди до того, как получила травму, поэтому я хотела бы сразиться с Фиро»

Грассо на турнире UFC 306 проведет вторую защиту титула в поединке с Валентиной Шевченко. Алекса победила «Пулю» весной удушающего года, а затем их реванш завершился вничью.