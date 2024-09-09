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    Бернс намекнул на завершение карьеры после поражения от Брэди

    Бои UFC Гилберт Бернс
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс может закончить карьеру в ММА после проигрыша Шону Брэди по очкам на турнире в Лас-Вегасе 8 сентября.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Я немного разочарован. Я не знаю, что будет дальше. Это хороший вопрос. Я не думал об этом, так что мне нужно все переосмыслить. Я должен вернуться, поговорить со своими тренерами, посмотреть, что будет дальше. В то же время, уделю немного времени своей семье. Они от многого отказываются, когда я в лагере перед боем. Я собираюсь вернуться, провести время с семьей. Я проиграл, но, по крайней мере, у меня нет никаких травм»

    Перед поединком с Брэди Бернс утверждал, что у него осталось по контракту с UFC 2 боя. Гилберту на данный момент 38 лет. В UFC он выступает с 2014-го. Сейчас бразилец идет на серии из трех поражений подряд.

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