Бернс намекнул на завершение карьеры после поражения от Брэди

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весеможет закончить карьеру в ММА после проигрышапо очкам на турнире в Лас-Вегасе 8 сентября.

«Я немного разочарован. Я не знаю, что будет дальше. Это хороший вопрос. Я не думал об этом, так что мне нужно все переосмыслить. Я должен вернуться, поговорить со своими тренерами, посмотреть, что будет дальше. В то же время, уделю немного времени своей семье. Они от многого отказываются, когда я в лагере перед боем. Я собираюсь вернуться, провести время с семьей. Я проиграл, но, по крайней мере, у меня нет никаких травм»

Перед поединком с Брэди Бернс утверждал, что у него осталось по контракту с UFC 2 боя. Гилберту на данный момент 38 лет. В UFC он выступает с 2014-го. Сейчас бразилец идет на серии из трех поражений подряд.