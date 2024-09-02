MMAJunkie признал поединок Гамрота и Хукера лучшим боем августа в UFC

Авторитетный спортивный портал MMAJunkie признал противостояниев легком весе лучшим боем в UFC в августе.

Их поединок состоялся на 305-м номерном турнире в Перте, в Австралии, в карде с титульником в среднем весе между Адесаньей и Дю Плесси. Бой Гамрота и Хукера продлился все 3 раунда.

Дэн сенсационно одержал победу раздельным решением судей, будучи большим андердогом в этом в противостоянии. Благодаря триумфу, новозеландец поднялся с 11-й на пятую строчку в рейтинге.

Хукер вернулся в топ-5 легковесов впервые с 2020 года. Гамрот, ранее занимавший пятую строчку в рейтинге, после поражения опустился на восьмую позицию.