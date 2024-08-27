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    Стивенсон не видит угрозы в Кордине: Он всегда слабо дрался

    Бои Бокс WBC WBA IBF Шакур Стивенсон
    Шакур Стивенсон, действующий чемпион мира по боксу в легкой весовой категории по версии WBC, не считает серьезной для себя угрозой очередного соперника Джо Кордину.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «Джо всегда слабо дрался, даже в 130-ти фунтах. На самом деле, он действительно хороший боец, но просто изнурял себя, чтобы поднять вес, который ему не следовало поднимать. Это бизнес, и в нем нужно зарабатывать, как можно больше денег. Люди хотят, чтобы я сидел и ждал, пока буквально каждый другой боец примет свое решение, хочет ли он драться со мной сейчас или нет, но я не из таких. Я собираюсь драться снова и снова, потому что это то, что для меня сейчас важнее всего»

    Кордина ранее проиграл титульный бой во втором полулегком весе, но внезапно получил поединок за пояс в легкой категории со Стивенсоном. Их встреча состоится 12 октября. Шакур подходит к этому бою после победы по очкам над Артемом Арутюняном.

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