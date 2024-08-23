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    Топурия: Это будет шедевр, я финиширую Холлоуэя в первом раунде

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Джастин Гейджи
    Чемпион полулегкого дивизиона UFC Илия Топурия пообещал финишировать Макса Холлоуэя в первом раунде в их очном поединке в октябре на 307-м номерном турнире в Абу-Даби.

    Илия Топурия
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    Илия Топурия

    «Что меня волнует в этом бою, так это то, что никто не смог нокаутировать его. Я буду первым, кто отправит его в нокаут, потому что каждый раз, когда я смотрю его бои, я думаю: я намного лучше. Если вы поставите меня с Максом в кикбоксинге или боксе, даже в шахматном матче, я побью его. Что бы ты ни хотел делать, парень, я могу победить тебя. Это будет полный шедевр. Вот увидите. Я финиширую его в первом раунде. В этом нет сомнений. Это будет намного проще, чем с Волкановски, который ранее трижды побил Холлоуэя»

    Топурия в последнем поединке победил Александра Волкановски нокаутом и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе. Холлоуэй ранее финишировал Джастина Гейджи в рамках легкого дивизиона в битве за пояс BMF.

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