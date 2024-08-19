Майк Тайсон: Как я только поймаю Пола, для него бой будет окончен

Легендарный боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе, пообещал нокаутировать блогерав выставочном поединке.

«Для Пола этот поединок пройдет очень болезненно. Послушайте, как только я поймаю этого парня, он будет бегать повсюду. Как только я поймаю Пола, все будет полностью кончено для него. Вот увидите, он будет бегать по рингу, как настоящий вор. Кто еще может это сделать, кроме меня? Вы просто должны прислушаться к фактам — ютубер подерется с величайшим бойцом, который когда-либо жил»

Бой Пола и Тайсона пройдет 15 ноября. Джейк ранее провел на ринге 11 поединков. В его активе 10 выигранных боев и одно поражение, полученное раздельным решением в противостоянии с Томми Фьюри.