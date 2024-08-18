Тай Туиваса потерпел пятое поражение подряд в UFC

В основном карде турнира UFC 305 состоялся поединок в тяжелом весе с участием. Их встреча продлилась все 3 раунда.

Раздельным решением судей победу в этом противостоянии одержал Розенстрайк. На данный момент он идет на серии из двух выигрышей кряду. Ранее им была одержана досрочная победа над россиянином Шамилем Газиевым.

К противостоянию с Тайем Жаирзиньо подходил в статусе 12-го номера рейтинга тяжелого дивизиона. Его соперник в преддверии боя входил в топ-10, занимая десятую строчку.

Для Туивасы это поражение стало уже пятым кряду в UFC. Предыдущие 4 боя австралиец проиграл досрочно.