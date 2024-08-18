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    Тай Туиваса потерпел пятое поражение подряд в UFC

    Бои ММА UFC Тай Туиваса
    В основном карде турнира UFC 305 состоялся поединок в тяжелом весе с участием Тая Туивасы и Жаирзиньо Розенстрайка. Их встреча продлилась все 3 раунда.

    Тай Туиваса
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    Тай Туиваса

    Раздельным решением судей победу в этом противостоянии одержал Розенстрайк. На данный момент он идет на серии из двух выигрышей кряду. Ранее им была одержана досрочная победа над россиянином Шамилем Газиевым.

    К противостоянию с Тайем Жаирзиньо подходил в статусе 12-го номера рейтинга тяжелого дивизиона. Его соперник в преддверии боя входил в топ-10, занимая десятую строчку.

    Для Туивасы это поражение стало уже пятым кряду в UFC. Предыдущие 4 боя австралиец проиграл досрочно.

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