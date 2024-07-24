Мухаммад: Если бы у Эдвардса не было пояса, мир не узнал бы о его существовании

Претендент на титул UFC в полусреднем весе считает , что наличие чемпионского пояса — это единственная причина известностисреди людей.

«Если бы у Эдвардса не было пояса, мир не узнал бы о его существовании. Он не говорит сам за себя. Он не продвигает себя. Он даже не знает, как говорить. Даже когда он выходит в этих подкастах, он как будто шепчет. Он просто выглядит таким глупым. Леон реально выглядит испуганным. Он просто выглядит так, как будто ему здесь не место. Этому поясу не место на его плече. Он должен быть на моем плече. Как только я получу пояс, я собираюсь зачистить дивизион»

Мухаммад и Эдвардс подерутся в главном событии вечера на UFC 304 за титул в полусреднем весе, который принадлежит Леону. К этому бою Белал подходит после победы по очкам над Гилбертом Бернсом.