Перри: После того как я побью Пола в боксе, он не захочет реванша на голых кулаках

Бывший боец UFC и нынешний чемпион BKFC уверен , чтооткажется с ним от битвы на голых кулаках после их очного поединка в боксе.

«У меня есть награды, которых не было у остальных его конкурентов. В последние пару лет мой рекорд составляет 6-0. Я дрался с боксером-профессионалом, у которого действительно хороший послужной список и большой опыт на ринге, и это были 7 двухминутных раундов. Пол хочет заявить о том, что бокс — невероятный вид спорта, а все остальные просто хулиганы и бездельники. Я собираюсь победить его в 10-унцевых перчатках на ринге. После этого он определенно не захочет драться со мной на голых кулаках в реванше»

Джейк Пол и Майк Пэрри 21 июля проведут очный поединок по правилам бокса. Встреча состоится в первом тяжелом весе в формате восьми раундов.