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    Уиттакер считает Алискерова более опасным соперником, чем Чимаев

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер назвал Икрама Алискерова более трудным оппонентом, нежели Хамзат Чимаев.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Титул — это не то, на чем я слишком сильно сосредотачиваюсь — я не смотрю мимо грядущего боя. Я понимаю угрозу и серьезность, которые Икрам привнесет в бой. Я не могу позволить себе думать о нем дальше. Я сосредоточен только на том, чтобы попытаться снести ему голову в течение отведенных мне 25-ти минут. Он опасный парень, и у него действительно хороший набор навыков. Шансы и мнения показывают это. Я понимаю, что это будет за бой. Алискеров может быть сложнее, как соперник, чем Чимаев. Я готов и заряжен на этот поединок»

    Чимаев ранее снялся с боя с Уиттакером из-за проблем со здоровьем. Хамзата в главном событии вечера в Саудовской Аравии 22 июня заменит Икрам Алискеров.

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