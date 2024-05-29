Тренер Порье опроверг слухи о том, что Дастин завершит карьеру после UFC 302

, главный тренер претендента на титул UFC в легком весе заявил , что бой противна грядущем турнире в Нью-Джерси не станет последним для «Бриллианта».

«Это Дастин, такой уж он. Его любят и ненавидят, вы знаете, какой он. Я имею в виду, я уже слышал, как он говорил о завершении карьеры. Это уже повседневное дело, как привычка. Никогда не знаешь наверняка, но он многого достиг, у него куча денег, он доволен тем, что сделал. Знаете, не стоит затягивать с уходом, но я не удивлюсь, если он снова подерется после этого боя. Неважно, выиграет Дастин или проиграет, я не удивлюсь, если мы снова его увидим в клетке. Я думаю, Порье пытается сказать, что он гордится своими достижениями в спорте»

Порье на UFC 302 подерется с действующим чемпионом лиги в легком весе Исламом Махачевым. В прошлом бою Дастин нокаутировал во втором раунде Бенуа Сен-Дени.