Пейдж хочет драться с Гэрри на турнире в Манчестере, а не в карде с Макгрегором

Звездный боец полусреднего дивизиона UFC, нынешний 13-й номер рейтинга, согласен драться сна домашнем турнире в Манчестере, но не в карде с

«Я уже знал, что буду драться в Манчестере, но я просто ждал соперника. Впрочем, у Колби Ковингтона какая-то проблема. Я на самом деле не разобрался, в чем именно. Затем матчмейкеры говорят: ты хотел бы принять бой с Гэрри? Я такой: да, давайте сделаем это в Великобритании. На самом деле мне все равно, когда бой.

Я могу провести его на следующей неделе, я могу сделать это через неделю. Но Гэрри нравится просто висеть у людей на хвосте. Он видит Конора Макгрегора и приходит в восторг. Этот парень любит поговорить. Он говорил, что я никогда не побью Кевина Холланда. Я заставлю его признать, что он во многом был не прав»

Гэрри на данный момент занимает седьмую строчку в ростере полусредневесов UFC. Он ранее не потерпел ни единого поражения в смешанных единоборствах.