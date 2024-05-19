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    Пейдж хочет драться с Гэрри на турнире в Манчестере, а не в карде с Макгрегором

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Конор Макгрегор
    Звездный боец полусреднего дивизиона UFC Майкл Пейдж, нынешний 13-й номер рейтинга, согласен драться с Иэном Гэрри на домашнем турнире в Манчестере, но не в карде с Конором Макгрегором.

    Майкл Пейдж (слева)
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    Майкл Пейдж (слева)

    «Я уже знал, что буду драться в Манчестере, но я просто ждал соперника. Впрочем, у Колби Ковингтона какая-то проблема. Я на самом деле не разобрался, в чем именно. Затем матчмейкеры говорят: ты хотел бы принять бой с Гэрри? Я такой: да, давайте сделаем это в Великобритании. На самом деле мне все равно, когда бой.

    Я могу провести его на следующей неделе, я могу сделать это через неделю. Но Гэрри нравится просто висеть у людей на хвосте. Он видит Конора Макгрегора и приходит в восторг. Этот парень любит поговорить. Он говорил, что я никогда не побью Кевина Холланда. Я заставлю его признать, что он во многом был не прав»

    Гэрри на данный момент занимает седьмую строчку в ростере полусредневесов UFC. Он ранее не потерпел ни единого поражения в смешанных единоборствах.

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