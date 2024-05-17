Энтони Смит: Чимаев может финишировать в первом раунде бойца из любого дивизиона

, бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе, не видит ни одного бойца в промоушене, кто может остановить

«Этот парень невероятен. Чимаев может финишировать в первом раунде бойца из любого дивизиона. Не важно, кто это будет. Любого в мире он может победить в первом раунде. Наглядный пример — его бой с Камару Усманом. Вы никогда не видели, чтобы люди делали с Камару Усманом то, что сделал с ним Хамзат. Усман построил свою карьеру на том, что был скучным и нелепым борцом, и в том бою его швыряли, как тряпичную куклу»

Чимаев на данный момент занимает девятую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. Пока что он не проиграл в ММА ни единого поединка. В июне в Саудовской Аравии Хамзат подерется против Роберта Уиттакера.