Соннен призывает UFC дать Альдо титульник с О’Мэлли

Спортивный эксперт настаивает на том, чтобыполучил титульник в легчайшей весовой категории после победы на UFC 301.

«Жозе Альдо, что это было? Что только что произошло? Я требую титульного боя для Жозе Альдо. Если Шон О'Мэлли выйдет в своем подкасте, то сразу начнет с этого: я собираюсь избавиться от Мераба и заняться Жозе. Есть очень большая вероятность, что Альдо получит право на титульный бой. Я понимаю эти вещи, но могу привести вам примеры: Дэн Хендерсон против Майкла Биспинга. В истории есть случаи, когда парень постарше возвращался и делал что-то очень впечатляющее: Рэнди Кутюр, Стипе Миочич…»

Жозе Альдо на UFC 301 выиграл бой единогласным решением судей у 13-го номера рейтинга легчайшего дивизиона Джонатана Мартинеза. Для бразильца это был первый поединок за полтора года в ММА.