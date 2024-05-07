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    Соннен призывает UFC дать Альдо титульник с О’Мэлли

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли
    Спортивный эксперт Чейл Соннен настаивает на том, чтобы Жозе Альдо получил титульник в легчайшей весовой категории после победы на UFC 301.

    Жозе Альдо
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    Жозе Альдо

    «Жозе Альдо, что это было? Что только что произошло? Я требую титульного боя для Жозе Альдо. Если Шон О'Мэлли выйдет в своем подкасте, то сразу начнет с этого: я собираюсь избавиться от Мераба и заняться Жозе. Есть очень большая вероятность, что Альдо получит право на титульный бой. Я понимаю эти вещи, но могу привести вам примеры: Дэн Хендерсон против Майкла Биспинга. В истории есть случаи, когда парень постарше возвращался и делал что-то очень впечатляющее: Рэнди Кутюр, Стипе Миочич…»

    Жозе Альдо на UFC 301 выиграл бой единогласным решением судей у 13-го номера рейтинга легчайшего дивизиона Джонатана Мартинеза. Для бразильца это был первый поединок за полтора года в ММА.

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