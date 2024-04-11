ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
    Все новости спорта

    Джаред Андерсон уверен в победе в бою против Деонтея Уайлдера

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    Американский профессиональный боксер-тяжеловес Джаред Андерсон уверен в победе в потенциальном поединке против экс-чемпиона WBC в их дивизионе Деонтея Уайлдера.

    Деонтей Уайлдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деонтей Уайлдер

    «Я чувствую, что продвигаюсь довольно хорошо, и мы переходим к следующему этапу. Мой план состоит в том, чтобы заставить мои деньги работать на себя после бокса. Я вырос очень деловым человеком. Я хочу работать, не прилагая физических усилий. Мой план — зарабатывать, как можно больше денег. Я очень востребован. Мне нравится быть шоуменом, и когда я выхожу на ринг, я полностью погружен в бизнес. Бой с Деонтеем? Готов хоть завтра. Я думаю, у него потрясающий удар. Но он не может победить меня. Я всесторонне развитый боксер, и я одолею его»

    Джаред Андерсон в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Всего в его активе 16 побед, в 15-ти поединках он нокаутировал своих соперников.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Медведеву снова не хватит двух сетов для победы над Хачановым?
  • Хачанов — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернтина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры