Джаред Андерсон уверен в победе в бою против Деонтея Уайлдера

Американский профессиональный боксер-тяжеловес уверен в победе в потенциальном поединке против экс-чемпиона WBC в их дивизионе

«Я чувствую, что продвигаюсь довольно хорошо, и мы переходим к следующему этапу. Мой план состоит в том, чтобы заставить мои деньги работать на себя после бокса. Я вырос очень деловым человеком. Я хочу работать, не прилагая физических усилий. Мой план — зарабатывать, как можно больше денег. Я очень востребован. Мне нравится быть шоуменом, и когда я выхожу на ринг, я полностью погружен в бизнес. Бой с Деонтеем? Готов хоть завтра. Я думаю, у него потрясающий удар. Но он не может победить меня. Я всесторонне развитый боксер, и я одолею его»

Джаред Андерсон в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Всего в его активе 16 побед, в 15-ти поединках он нокаутировал своих соперников.