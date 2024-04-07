Гарбрандт о бое с Фигередо: Я покажу лучшее выступление в карьере

, бывший чемпион UFC в легчайшем весе, пообещал удивить фанатов в поединке противна турнире UFC 300.

«Итак, мы с Фигередо открываем кард UFC 300 — и это также говорит о том, какой притягательной силой я могу обладать, чтобы с первого поединка рассадить людей по местам и заполнить весь зал. Для меня это о многом говорит. Я взволнован тем, что делает UFC. Я понимаю, что Дана и остальные хотят, чтобы люди присутствовали на этом мероприятии от начала до конца. Я могу гарантировать, что собираюсь выйти и показать лучшее выступление в своей жизни, и провести бой так, как я делаю это всегда»

Поединок Гарбрандта и Фигередо будет открывать турнир UFC 300. Дейвисон сейчас располагается на восьмой позиции в рейтинге легчайшего веса. Для него это будет только второй бой в этой категории.