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    Тренер Уайлдера считает, что Деонтей победит Чжилэя

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, уверен, что его подопечный одолеет в потенциальном поединке Чжана Чжилэя.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Это очень опасный бой, но в то же время очень выигрышный бой. После прошлогоднего выступления мы знаем, что все складывается против нас. Мы знаем, о чем думает большинство людей, но, для меня Деонтей по-прежнему остается лучшим тяжеловесом в мире. Я верю него, просто это была плохая ночь, и я видел, как лучшие боксеры проводили такие же бои. Чжан опасен, но я очень доволен таким боем. Он большой и сильный, и он может наносить удары. Но мы знаем, что нам нужно делать, чтобы победить. Это мы и собираемся сделать. Это будет настоящий спектакль от Уайлдера»

    Официальный анонс поединка Уайлдера и Чжилэя должен состояться 15 апреля. Напомним, что Чжан бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO.

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