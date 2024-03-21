Фабиан Эдвардс: Нганну закончил с боксом, пора возвращаться в ММА

Первый номер рейтинга среднего дивизиона Bellator считает , чтобольше не стоит проводить боксерские бои.

«Нганну уже ждет Феррейра. Я думаю, это был бы хороший поединок. Фрэнсис закончил с боксом, пора возвращаться в ММА. Я думаю, он должен драться по смешанным единоборствам, так как у него в PFL есть незаконченное дело»

Фрэнсис Нганну проиграл свой второй боксерский поединок нокаутом во втором раунде Энтони Джошуа. Ранее в дебюте на ринге он уступил по очкам Тайсону Фьюри.

Также накануне глава PFL Донн Дэвис заявил, что Нганну уже летом может подраться с чемпионом его организации в тяжелом весе Ренаном Феррейрой.