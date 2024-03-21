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    Фабиан Эдвардс: Нганну закончил с боксом, пора возвращаться в ММА

    Бои ММА Bellator PFL Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Первый номер рейтинга среднего дивизиона Bellator Фабиан Эдвардс считает, что Фрэнсису Нганну больше не стоит проводить боксерские бои.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Нганну уже ждет Феррейра. Я думаю, это был бы хороший поединок. Фрэнсис закончил с боксом, пора возвращаться в ММА. Я думаю, он должен драться по смешанным единоборствам, так как у него в PFL есть незаконченное дело»

    Фрэнсис Нганну проиграл свой второй боксерский поединок нокаутом во втором раунде Энтони Джошуа. Ранее в дебюте на ринге он уступил по очкам Тайсону Фьюри.

    Также накануне глава PFL Донн Дэвис заявил, что Нганну уже летом может подраться с чемпионом его организации в тяжелом весе Ренаном Феррейрой.

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