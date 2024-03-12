Стив Эрцег хочет подраться за титул с Александре Пантожей на UFC 301

Австралийский боец ММА, выступающий в наилегчайшем весе UFC, сообщил о желании подраться за титул сна 301-м номерном карде в Бразилии.

«Я здесь, чтобы показать, что я лучший боец в мире, поэтому через два дня, восемь дней, пять недель я появлюсь и устрою шоу. Вероятнее, в данной ситуации UFC дал бы титульник Мокаеву. Но если мне поступит предложение, то готов принять его в любой день»

Стив Эрцег занимает девятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал во втором раунде Мэтта Шнелла.

Пантожа ранее провел первую удачную защиту титула в этом весе против Брэндона Ройвала. Тогда Александре выиграл единогласным решением судей.