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    Стив Эрцег хочет подраться за титул с Александре Пантожей на UFC 301

    Бои ММА UFC Мухаммад Мокаев
    Австралийский боец ММА Стив Эрцег, выступающий в наилегчайшем весе UFC, сообщил о желании подраться за титул с Александре Пантожей на 301-м номерном карде в Бразилии.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Я здесь, чтобы показать, что я лучший боец в мире, поэтому через два дня, восемь дней, пять недель я появлюсь и устрою шоу. Вероятнее, в данной ситуации UFC дал бы титульник Мокаеву. Но если мне поступит предложение, то готов принять его в любой день»

    Стив Эрцег занимает девятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал во втором раунде Мэтта Шнелла.

    Пантожа ранее провел первую удачную защиту титула в этом весе против Брэндона Ройвала. Тогда Александре выиграл единогласным решением судей.

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