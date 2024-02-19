Пол Малиньяджи: «Канело» следует лишить всех поясов

Экс-чемпион мира по боксу в двух дивизионах раскритиковал обладателя всех титулов во втором среднем весеза то, что он избегает боев с прямыми конкурентами.

«Альварес, по сути, просто крадет деньги, у тех, кто собирается устраивать ему легкие бои. "Канело" избегает всех главных соперников и продолжает зарабатывать деньги. Не пора бы его лишить титулов?»

Сауль Альварес ранее заявил, что не собирается в 2024 году защищать все пояса против непобежденного Дэвида Бенавидеса, которому принадлежит временный титул WBC во втором среднем весе.

Вместо этого боя «Канело» выбрал поединки с менее габаритными боксерами из других дивизионов. Следующие цели Альвареса — это Джермалл Чарло и Теренс Кроуфорд.