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    Топурия о Волкановски: Отправлю его в нокаут в первом раунде

    Бокс/ММА ММА UFC Макс Холлоуэй
    Претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе Илия Топурия убежден, что бой с Александром Волкановски будет один из самых легких в его карьере.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Я собираюсь одержать быструю победу. Думаю, что все так и будет, если Волкановски не решит пойти за тейкдауном. Я отправлю его в нокаут в первом раунде»

    Волкановски и Топурия проведут очный бой на UFC 298. Алекс является чемпионом промоушена в полулегком весе. Австралиец удерживает пояс уже на протяжении пяти лет.

    В категории до 66 кг в UFC Волкановски еще не проиграл ни одного поединка. В качестве чемпиона он дважды побил Макса Холлоуэя, по разу одолел Брайана Ортегу, «Корейского зомби» и Яира Родригеза.

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