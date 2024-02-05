Топурия о Волкановски: Отправлю его в нокаут в первом раунде

Александр Волкановски Фото: globallookpress.com
«Я собираюсь одержать быструю победу. Думаю, что все так и будет, если Волкановски не решит пойти за тейкдауном. Я отправлю его в нокаут в первом раунде»
Волкановски и Топурия проведут очный бой на UFC 298. Алекс является чемпионом промоушена в полулегком весе. Австралиец удерживает пояс уже на протяжении пяти лет.
В категории до 66 кг в UFC Волкановски еще не проиграл ни одного поединка. В качестве чемпиона он дважды побил Макса Холлоуэя, по разу одолел Брайана Ортегу, «Корейского зомби» и Яира Родригеза.