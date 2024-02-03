Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий оспорят титул Bellator в легком весе

, менеджер чемпиона Bellator в легкой весовой категории, сообщил, что его клиент проведет следующую защиту титула против соотечественника

Их поединок предварительно запланирован на одном из весенних турниров. Усман в марте прошлого года одолел удушающим приемом Бенсона Хендерсона.

Далее дагестанец был уличен в употреблении запрещенных веществ, за что получил шестимесячную дисквалификацию. Всего у Нурмагомедова 17 побед и ни единого поражения в карьере.

Шаблий в последнем поединке нокаутировал Тофика Мусаева. На счету Александра 23 выигранных боя и 3 поражения в смешанных единоборствах.