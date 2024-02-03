ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраПерейра испугался Анкалаева. Чемпион думает сбежать от Магомеда в средний вес
    Все новости спорта

    Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий оспорят титул Bellator в легком весе

    Бокс/ММА ММА Bellator Сборная России
    Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Bellator в легкой весовой категории Усмана Нурмагомедова, сообщил, что его клиент проведет следующую защиту титула против соотечественника Александра Шаблия.

    Усман Нурмагомедов (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Нурмагомедов (слева)

    Их поединок предварительно запланирован на одном из весенних турниров. Усман в марте прошлого года одолел удушающим приемом Бенсона Хендерсона.

    Далее дагестанец был уличен в употреблении запрещенных веществ, за что получил шестимесячную дисквалификацию. Всего у Нурмагомедова 17 побед и ни единого поражения в карьере.

    Шаблий в последнем поединке нокаутировал Тофика Мусаева. На счету Александра 23 выигранных боя и 3 поражения в смешанных единоборствах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар снова проиграет Узбекистану?
  • Катар — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • «Жирона» продолжит побеждать?!
  • «Жирона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» и забьет, и пропустит?!
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Катар — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры