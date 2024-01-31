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    Чжилэй считает, что у Бивола нет шансов против Бетербиева

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
    Китайский профессиональный боксер-тяжеловес Чжан Чжилэй, обладатель временного титула WBO, назвал Артура Бетербиева явным фаворитом в поединке с Дмитрием Биволом.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Это грандиозный, и я обоих парней считаю выдающимися бойцами. Но Бивол ничего не сможет сделать против такой ударной мощи. Сила Бетербиева превзойдет навыки Дмитрия. Артур его удосрочит»

    Титульный поединок Бивола и Бетербиева пройдет 1 июня в Саудовской Аравии. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

    Оба боксера еще никому не проигрывали в своей карьере. Биволу сейчас принадлежит титула WBA Super. Артур Бетербиев является обладателем поясов WBC, IBF и WBO.

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