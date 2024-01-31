Чжилэй считает, что у Бивола нет шансов против Бетербиева

Китайский профессиональный боксер-тяжеловес, обладатель временного титула WBO, назвал явным фаворитом в поединке с

«Это грандиозный, и я обоих парней считаю выдающимися бойцами. Но Бивол ничего не сможет сделать против такой ударной мощи. Сила Бетербиева превзойдет навыки Дмитрия. Артур его удосрочит»

Титульный поединок Бивола и Бетербиева пройдет 1 июня в Саудовской Аравии. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

Оба боксера еще никому не проигрывали в своей карьере. Биволу сейчас принадлежит титула WBA Super. Артур Бетербиев является обладателем поясов WBC, IBF и WBO.