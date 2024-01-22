Бивол: Я уже побеждал «Канело», наша история закрыта навсегда

Российский профессиональный боксер, обладатель титула в полутяжелом весе по версии WBA Super, ответил на вопрос о реванше с

«Я уже побеждал "Канело". Мы дрались на моей территории, и я заставил этого парня уважать себя. Наша история с Альваресом закрыта навсегда. Теперь меня интересует только бой за все пояса в моей категории»

Поединок Бивола и Альвареса состоялся 7 мая 2022 года. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением и в четвертый раз кряду защитил титул. После боя с «Канело» Дмитрий еще дважды отстоял свой пояс.

Он победил по очкам Хильберто Рамиреса и Линдона Артура. Следующим своим соперником Бивол хочет видеть Артура Бетербиева, чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям.