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    Бивол: Я уже побеждал «Канело», наша история закрыта навсегда

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Хильберто Рамирес Сауль Альварес
    Российский профессиональный боксер Дмитрий Бивол, обладатель титула в полутяжелом весе по версии WBA Super, ответил на вопрос о реванше с «Канело».

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Я уже побеждал "Канело". Мы дрались на моей территории, и я заставил этого парня уважать себя. Наша история с Альваресом закрыта навсегда. Теперь меня интересует только бой за все пояса в моей категории»

    Поединок Бивола и Альвареса состоялся 7 мая 2022 года. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением и в четвертый раз кряду защитил титул. После боя с «Канело» Дмитрий еще дважды отстоял свой пояс.

    Он победил по очкам Хильберто Рамиреса и Линдона Артура. Следующим своим соперником Бивол хочет видеть Артура Бетербиева, чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям.

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