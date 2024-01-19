Чжилэй: Моя победа над Паркером будет более яркой, чем у Джойса

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO уверен в своей победе в грядущем поединке над

«Джо сумел выиграть у него за счет постоянного давления. Я собираюсь делать тоже самое, но моя победа над Паркером будет гораздо ярче, чем у Джойса»

Бой Чжилэя и Паркера пройдет 8 марта. Для китайского боксера это будет вторая защита временного титула WBO. К этому бою он подходит после досрочной победы над Джо Джойсом.

Паркер ранее одолел единогласным решением бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. В активе Джозефа 34 выигранных поединка и 3 поражения в профессиональной карьере.