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    Чжилэй: Моя победа над Паркером будет более яркой, чем у Джойса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джо Джойс Деонтей Уайлдер
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Чжан Чжилэй уверен в своей победе в грядущем поединке над Джозефом Паркером.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Джо сумел выиграть у него за счет постоянного давления. Я собираюсь делать тоже самое, но моя победа над Паркером будет гораздо ярче, чем у Джойса»

    Бой Чжилэя и Паркера пройдет 8 марта. Для китайского боксера это будет вторая защита временного титула WBO. К этому бою он подходит после досрочной победы над Джо Джойсом.

    Паркер ранее одолел единогласным решением бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. В активе Джозефа 34 выигранных поединка и 3 поражения в профессиональной карьере.

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