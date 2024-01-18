Биспинг рассказал, за счет чего Дю Плесси победит Стрикленда

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе рассказал , почему склоняется к победев грядущем противостоянии с

«Этот парень верит в себя и постоянно идет вперед. Он гораздо агрессивнее Стрикленда. Вот почему, только один из предыдущих боев Дю Плесси в UFC закончился решением»

Титульный бой Стрикленда и Дю Плесси в среднем весе состоится на UFC 297. Ранее южноафриканец выиграл в промоушене 6 поединков. В пяти из них он победил досрочно.

Для Шона это будет первая защита титула. В сентябре он отобрал титул у Исраэля Адесаньи. Всего на счету Стрикленда 28 побед и 5 поражений в ММА.