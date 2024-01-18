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    Биспинг рассказал, за счет чего Дю Плесси победит Стрикленда

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикланд Роберт Уиттакер Майкл Биспинг
    Бывший обладатель титула UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал, почему склоняется к победе Дрикуса Дю Плесси в грядущем противостоянии с Шоном Стриклендом.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Этот парень верит в себя и постоянно идет вперед. Он гораздо агрессивнее Стрикленда. Вот почему, только один из предыдущих боев Дю Плесси в UFC закончился решением»

    Титульный бой Стрикленда и Дю Плесси в среднем весе состоится на UFC 297. Ранее южноафриканец выиграл в промоушене 6 поединков. В пяти из них он победил досрочно.

    Для Шона это будет первая защита титула. В сентябре он отобрал титул у Исраэля Адесаньи. Всего на счету Стрикленда 28 побед и 5 поражений в ММА.

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