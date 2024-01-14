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    Магомед Анкалаев и Джонни УокерАнкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре
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    Майкл Биспинг: Анкалаев заслужил бой за пояс с Перейрой

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Джамал Хилл Иржи Прохазка Магомед Анкалаев Ян Блахович Майкл Биспинг
    Спортивный комментатор UFC Майкл Биспинг, в прошлом чемпион организации в среднем весе, видит в Магомеде Анкалаеве следующего претендента на титул в полутяжелом дивизионе.

    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев

    «Прохазка в апреле подерется с Ракичем. Блахович и Хилл до сих восстанавливаются от повреждений и непонятно, когда вернутся. Анкалаев должен стать следующим претендентом. Он заслужил бой за пояс с Перейрой»

    14 января на турнире в Лас-Вегасе Магомед Анкалаев нокаутировал во втором раунде седьмого номера рейтинга полутяжелого дивизиона Джонни Уокера.

    Россиянин сохранил третью позицию и продлил беспроигрышную серию до 11-ти поединков кряду. В UFC Магомед выступает с 2018 года. В ММА у дагестанца 19 побед, одна ничья и одно поражение.

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