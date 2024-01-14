Майкл Биспинг: Анкалаев заслужил бой за пояс с Перейрой

Спортивный комментатор UFC, в прошлом чемпион организации в среднем весе, видит следующего претендента на титул в полутяжелом дивизионе.

«Прохазка в апреле подерется с Ракичем. Блахович и Хилл до сих восстанавливаются от повреждений и непонятно, когда вернутся. Анкалаев должен стать следующим претендентом. Он заслужил бой за пояс с Перейрой»

14 января на турнире в Лас-Вегасе Магомед Анкалаев нокаутировал во втором раунде седьмого номера рейтинга полутяжелого дивизиона Джонни Уокера.

Россиянин сохранил третью позицию и продлил беспроигрышную серию до 11-ти поединков кряду. В UFC Магомед выступает с 2018 года. В ММА у дагестанца 19 побед, одна ничья и одно поражение.