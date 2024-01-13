Хабиб Нурмагомедов может заменить Эдвардса или Мухаммада на UFC 300

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом и среднем дивизионах сообщил , чтоприступил к тренировкам и раздумывает о выступлении на 300-м юбилейном турнире в апреле.

«Его тренер Хавьер Мендес сообщил, что Хабиб возобновил тренировки по смешанным единоборствам. Не думаю, что это просто совпадение. Он тренировался с Мендесом только тогда, когда готовился к боям. Нурмагомедов заменит кого-либо из пары Эдвардс-Мухаммад, ведь драться в легком весе он точно уже не сможет»

Хабиб Нурмагомедов завершил свою профессиональную карьеру осенью 2020 года. В своем последнем бою «Орел» одолел Джастина Гейджи удушающим приемом.

Россиянин ранее был чемпионом UFC в легкой весовой категории. Всего в его активе 29 побед и ни единого поражения в ММА.