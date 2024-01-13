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    Хабиб Нурмагомедов может заменить Эдвардса или Мухаммада на UFC 300

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Джастин Гейджи Хабиб Нурмагомедов Леон Эдвардс
    Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом и среднем дивизионах Чейл Соннен сообщил, что Хабиб Нурмагомедов приступил к тренировкам и раздумывает о выступлении на 300-м юбилейном турнире в апреле.

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    «Его тренер Хавьер Мендес сообщил, что Хабиб возобновил тренировки по смешанным единоборствам. Не думаю, что это просто совпадение. Он тренировался с Мендесом только тогда, когда готовился к боям. Нурмагомедов заменит кого-либо из пары Эдвардс-Мухаммад, ведь драться в легком весе он точно уже не сможет»

    Хабиб Нурмагомедов завершил свою профессиональную карьеру осенью 2020 года. В своем последнем бою «Орел» одолел Джастина Гейджи удушающим приемом.

    Россиянин ранее был чемпионом UFC в легкой весовой категории. Всего в его активе 29 побед и ни единого поражения в ММА.

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