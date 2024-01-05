Сехудо считает, что Масвидаль подерется за титул с Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхсделал неожиданное заявление , назвавследующим претендентом на титул в полусреднем весе.

«Масвидаль до сих пор гонится за боем с Эдвардсом. Леон точно не против такого поединка, ведь он считает Хорхе легким оппонентом. Для UFC их бой — это отличная маркетинговая и развлекательная кампания. Думаю, Масвидаль и вправду может подраться за пояс с Эдвардсом»

Накануне Хорхе Масвидаль объявил о своем возвращении в UFC. Американец проводил свой последний бой весной прошлого года и тогда проиграл единогласным решением Гилберту Бернсу.

За свою карьеру Масвидаль дважды дрался за титул в полусреднем весе. В обоих боях он потерпел поражения от Камару Усмана.