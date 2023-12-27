Гарбрандт: Я выиграю у Фигередо, а потом подерусь с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории считает , что победа в поединке свыведет его на титульник против

«Я не стану драться с Крузом и Фонтом. Мне нужен бой, который приблизит меня к поясу. Я выиграю у Фигередо, а потом подерусь с О’Мэлли. И для меня, и для Шона это будет финансово выгодный бой»

Гарбрандт сейчас идет на серии из двух побед кряду в легчайшем весе над Тревином Джонсом и Брайаном Келлехером. Фигередо ранее одолел судейским решением Роба Фонта.

Благодаря данному успеху, бразилец ворвался в топ-10 легчайшего дивизиона и закрепился на восьмой позиции. Ранее Дейвисон был чемпионом UFC в весе до 56,7 кг.