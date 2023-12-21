Бетербиев дал согласие на бой с Биволом в Саудовской Аравии

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super сообщил , чтосогласен подраться с ним в Саудовской Аравии.

«Когда я подписал контракт на поединок с Линдоном Артуром, то обсуждал с саудитами мой бой против Бетербиева. Местные организаторы заинтересованы в нашем противостоянии. Бетербиев тоже хочет этого боя. Мы пересеклись с ним в Саудовской Аравии, и он сказал, что готов»

Дмитрий Бивол проведет следующий поединок 23 декабря против Линдона Артура. Для россиянина это будет шестая защита пояса по версии WBA Super.

Бетербиев подерется в январе против британского боксера Каллума Смита. Напомним, что Артур является чемпионам мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.