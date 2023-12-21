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    Бетербиев дал согласие на бой с Биволом в Саудовской Аравии

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол сообщил, что Артур Бетербиев согласен подраться с ним в Саудовской Аравии.

    Артур Бетербиев (слева)
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    Артур Бетербиев (слева)

    «Когда я подписал контракт на поединок с Линдоном Артуром, то обсуждал с саудитами мой бой против Бетербиева. Местные организаторы заинтересованы в нашем противостоянии. Бетербиев тоже хочет этого боя. Мы пересеклись с ним в Саудовской Аравии, и он сказал, что готов»

    Дмитрий Бивол проведет следующий поединок 23 декабря против Линдона Артура. Для россиянина это будет шестая защита пояса по версии WBA Super.

    Бетербиев подерется в январе против британского боксера Каллума Смита. Напомним, что Артур является чемпионам мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.

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