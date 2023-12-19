Стрикленд обошел О’Мэлли в рейтинге Р4Р

По окончании турнира UFC 296 в ряде дивизионах промоушена произошли изменения в рейтингах.после победы надподнялся на третье место в списке полусредневесов.

Колби Ковингтон ввиду проигрыша в титульнике опустился на пятую строчку. Арнольд Аллен поднялся на одну позицию в ростере полулегковесов. Теперь он занимает третью позицию.

Шон Стрикленд сместил Шона О’Мэлли с седьмой строчки в рейтинге Р4Р. Брэндон Ройвал после поражения от Александре Пантожи опустился на третье место в наилегчайшем дивизионе.

В этом же весе Тагир Уланбеков, благодаря победе над Коди Дарденом, поднялся на 11-ю позицию. Также поднялся вверх на одну строчку и Мухаммад Мокаев. Сейчас он восьмой номер рейтинга.