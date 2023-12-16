Гэрри прокомментировал отмену боя с Люке на UFC 296

Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC высказался об отмене своего поединка против девятого номера рейтингана турнире 17 декабря.

«Я до сих пор болею пневмонией. Врачи перепробовали все, чтобы мне помочь, но безуспешно. Мой седьмой бой в UFC отменен, из-за чего я сильно расстроился. Драться — это мое любимое занятие»

Накануне команда ирландского бойца сообщила о том, что Иэн не будет драться против Висенте Люке. За 3 дня до начала UFC 296 Гэрри заболел пневманией и был вынужден сняться с турнира.

Сейчас ирландский боец занимает десятую строчку в рейтинге. Ранее он выиграл все 6 предыдущих поединков в UFC. В последнем из них Гэрри победил единогласным решением судей ветерана Нила Мэгни.