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    Гэрри прокомментировал отмену боя с Люке на UFC 296

    Бокс/ММА ММА UFC
    Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри высказался об отмене своего поединка против девятого номера рейтинга Висенте Люке на турнире 17 декабря.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Я до сих пор болею пневмонией. Врачи перепробовали все, чтобы мне помочь, но безуспешно. Мой седьмой бой в UFC отменен, из-за чего я сильно расстроился. Драться — это мое любимое занятие»

    Накануне команда ирландского бойца сообщила о том, что Иэн не будет драться против Висенте Люке. За 3 дня до начала UFC 296 Гэрри заболел пневманией и был вынужден сняться с турнира.

    Сейчас ирландский боец занимает десятую строчку в рейтинге. Ранее он выиграл все 6 предыдущих поединков в UFC. В последнем из них Гэрри победил единогласным решением судей ветерана Нила Мэгни.

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