Гэрри прокомментировал отмену боя с Люке на UFC 296

Иэн Гэрри Фото: globallookpress.com
«Я до сих пор болею пневмонией. Врачи перепробовали все, чтобы мне помочь, но безуспешно. Мой седьмой бой в UFC отменен, из-за чего я сильно расстроился. Драться — это мое любимое занятие»
Накануне команда ирландского бойца сообщила о том, что Иэн не будет драться против Висенте Люке. За 3 дня до начала UFC 296 Гэрри заболел пневманией и был вынужден сняться с турнира.
Сейчас ирландский боец занимает десятую строчку в рейтинге. Ранее он выиграл все 6 предыдущих поединков в UFC. В последнем из них Гэрри победил единогласным решением судей ветерана Нила Мэгни.