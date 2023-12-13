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    Усман считает Эдвардса фаворитом в бою с Ковингтоном

    Бокс/ММА ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль
    Бывший чемпион UFC в весовой категории до 77,1 кг Камару Усман рассказал, кто победит в титульном поединке в их дивизионе с участием Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Мы не знаем, как повлияет на Колби столь долгое отсутствие. Поэтому сложно выбрать его в качестве фаворита. Эдвардс после того, как победил меня, считает себя лучшим. Он максимально уверен в себе. Думаю, Леон победит Ковингтона»

    Бой Эдвардса и Ковингтона за титул в полусреднем весе возглавит кард турнира UFC 296. Для Колби это будет первый поединок более, чем за полтора года.

    В последний раз он выходил в клетку против Хорхе Масвидаля в марте 2021-го и одержал победу по очкам. Леон Эдвардс за последние 2 года провел 4 боя, в каждом из которых выиграл.

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