Усман считает Эдвардса фаворитом в бою с Ковингтоном

Бывший чемпион UFC в весовой категории до 77,1 кг рассказал , кто победит в титульном поединке в их дивизионе с участием

«Мы не знаем, как повлияет на Колби столь долгое отсутствие. Поэтому сложно выбрать его в качестве фаворита. Эдвардс после того, как победил меня, считает себя лучшим. Он максимально уверен в себе. Думаю, Леон победит Ковингтона»

Бой Эдвардса и Ковингтона за титул в полусреднем весе возглавит кард турнира UFC 296. Для Колби это будет первый поединок более, чем за полтора года.

В последний раз он выходил в клетку против Хорхе Масвидаля в марте 2021-го и одержал победу по очкам. Леон Эдвардс за последние 2 года провел 4 боя, в каждом из которых выиграл.