Тони Белью: Рефери спас мне жизнь в бою с Усиком

Британский профессиональный боксер, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC, поделился подробностями своего поединка против

«Я дрался с более сильными или более быстрыми парнями. Но мне не приходилось выходить на ринге против боксера, сочетающего в себе оба эти качества. Я был настолько измотан, что не помню восьмого раунда против Усика. Он отправил меня в нокдаун, но я поднялся на счет 6. Хорошо, что рефери остановил поединок. Он спас мне жизнь в том бою»

Поединок Тони Белью против Александра Усика проходил 10 ноября 2018 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил все пояса в первом тяжелом весе.

Тот бой стал последним в карьере Белью. Всего в активе британского боксера 30 побед, 3 поражения и одна ничья на профессиональном ринге.