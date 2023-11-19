Реджис Прогрейс: После победы над Хэйни я стану лидером Р4Р

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC планирует возглавить рейтинг вне зависимости от весовых категорий.

«Это будет мой звездный час. После победы над Хэйни я стану лидером Р4Р. Я заслуживаю быть лучшим боксером планеты»

Титульный поединок Прогрейса и Хэйни состоится 9 декабря. Реджис завоевал вакантный титул WBC в ноябре прошлого года после победы нокаутом над Хосе Сепедой.

Далее он провел успешную защиту титула, одолев Данелито Зорилью. Хэйни ранее был абсолютным чемпионом мира в легком весе. К своему дебюту в первом полусреднем дивизионе он подходит после победы по очкам в бою с Василием Ломаченко.