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    Реджис Прогрейс: После победы над Хэйни я стану лидером Р4Р

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Реджис Прогрейс планирует возглавить рейтинг вне зависимости от весовых категорий.

    Девин Хэйни (справа)
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    Девин Хэйни (справа)

    «Это будет мой звездный час. После победы над Хэйни я стану лидером Р4Р. Я заслуживаю быть лучшим боксером планеты»

    Титульный поединок Прогрейса и Хэйни состоится 9 декабря. Реджис завоевал вакантный титул WBC в ноябре прошлого года после победы нокаутом над Хосе Сепедой.

    Далее он провел успешную защиту титула, одолев Данелито Зорилью. Хэйни ранее был абсолютным чемпионом мира в легком весе. К своему дебюту в первом полусреднем дивизионе он подходит после победы по очкам в бою с Василием Ломаченко.

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