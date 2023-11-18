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    Стерлинг хочет взять реванш у О’Мэлли в полулегком весе

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Марлон Вера Макс Холлоуэй
    Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, высказался о реванше против недавнего соперника Шона О’Мэлли.

    Алджамейн Стерлинг (справа)
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    Алджамейн Стерлинг (справа)

    «Подниматься в весе всегда непросто, но я вынужден это сделать. Был бы рад провести ответный поединок в полулегком дивизионе против О’Мэлли. Там меня никто не торопил бы выходить в клетку после травмы»

    Поединок Стерлинга против О’Мэлли проходил на UFC 292 и закончился победой нокаутом со стороны Шона во втором раунде. После поражения Алджамейн планирует подняться в полулегкий вес.

    Его потенциальными соперниками являются Келвин Каттар и Макс Холлоуэй. О’Мэлли в следующем поединке подерется с Марлоном Верой на турнире UFC 299.

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