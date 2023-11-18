Стерлинг хочет взять реванш у О’Мэлли в полулегком весе

Американский боец ММА, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, высказался о реванше против недавнего соперника

«Подниматься в весе всегда непросто, но я вынужден это сделать. Был бы рад провести ответный поединок в полулегком дивизионе против О’Мэлли. Там меня никто не торопил бы выходить в клетку после травмы»

Поединок Стерлинга против О’Мэлли проходил на UFC 292 и закончился победой нокаутом со стороны Шона во втором раунде. После поражения Алджамейн планирует подняться в полулегкий вес.

Его потенциальными соперниками являются Келвин Каттар и Макс Холлоуэй. О’Мэлли в следующем поединке подерется с Марлоном Верой на турнире UFC 299.