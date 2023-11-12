Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде

нокаутировал в первом раундев рамках со-главного события вечера на UFC 295 и завоевал титул временного чемпиона в тяжелом весе.

Их поединок продлился 1 минуту и 9 секунд и закончился победой британца после точного попадания в голову с правой руки. К данному бою Аспиналл подходил в статусе четвертого номера рейтинга тяжеловесов.

Всего на счету Тома 14 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах. Павлович занимает вторую позицию в ростере дивизиона UFC до 120 кг.

Ранее Сергей шел на серии из шести выигранных боев кряду нокаутом в первом раунде. У россиянина 18 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.