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    Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сергей Павлович
    Том Аспиналл нокаутировал в первом раунде Сергея Павловича в рамках со-главного события вечера на UFC 295 и завоевал титул временного чемпиона в тяжелом весе.

    Сергей Павлович и Том Аспиналл
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    Сергей Павлович и Том Аспиналл

    Их поединок продлился 1 минуту и 9 секунд и закончился победой британца после точного попадания в голову с правой руки. К данному бою Аспиналл подходил в статусе четвертого номера рейтинга тяжеловесов.

    Всего на счету Тома 14 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах. Павлович занимает вторую позицию в ростере дивизиона UFC до 120 кг.

    Ранее Сергей шел на серии из шести выигранных боев кряду нокаутом в первом раунде. У россиянина 18 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.

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