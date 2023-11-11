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    Адесанья: Я выкинул Перейру из среднего дивизиона

    Бокс/ММА ММА UFC Алекс Перейра Исраэль Адесанья
    Новозеландский боец Исраэль Адесанья считает, что из-за него Алекс Перейра принял решение покинуть средний вес UFC и подняться в полутяжелый дивизион.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Все средневесы должны преклониться передо мной. Я выкинул Перейру из нашего дивизиона и облегчил им жизнь. Вы уверены, что хотите с ним драться? Я дрался с ним 4 раза, но выиграл только однажды»

    Адесанья — экс-чемпион UFC в среднем весе. В смешанных единоборствах Исраэль провел с Перейрой 2 боя. В конце прошлого года он уступил Алексу досрочно и потерял пояс.

    В реванше в апреле 2023-го Адесанья нокаутировал бразильца во втором раунде. По окончании того боя Перейра объявил о своем переходе в полутяжелый вес.

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