Адесанья: Я выкинул Перейру из среднего дивизиона

Новозеландский боец считает , что из-за негопринял решение покинуть средний вес UFC и подняться в полутяжелый дивизион.

«Все средневесы должны преклониться передо мной. Я выкинул Перейру из нашего дивизиона и облегчил им жизнь. Вы уверены, что хотите с ним драться? Я дрался с ним 4 раза, но выиграл только однажды»

Адесанья — экс-чемпион UFC в среднем весе. В смешанных единоборствах Исраэль провел с Перейрой 2 боя. В конце прошлого года он уступил Алексу досрочно и потерял пояс.

В реванше в апреле 2023-го Адесанья нокаутировал бразильца во втором раунде. По окончании того боя Перейра объявил о своем переходе в полутяжелый вес.