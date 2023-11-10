Двалишвили недоволен тем, что ему не дали бой с О’Мэлли

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC выразил недовольство из-за решения промоушена устроить титульный бой между

«Я выиграл 9 поединков кряду и побил двух бывших чемпионов, но у меня до сих пор нет статуса претендента. UFC хочет удержать О’Мэлли на вершине, как можно дольше. Они не считают меня легким соперником, ведь мой стиль крайне неудобен для этого парня»

Двалишвили является вторым номером рейтинга легчайшего дивизиона. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Петра Яна.

Весной этого года Мераб получил травму руки и выбыл из строя на полгода. Его возвращение в октагон должно состояться в январе 2024-го в поединке против Генри Сехудо.