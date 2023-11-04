Пеннингтон и Силва подерутся на UFC 297 за пояс в женском легчайшем весе

Ракель Пеннингтон Фото: globallookpress.com
Ракель является вторым номером рейтинга в дивизионе до 61,2 кг. В последнем своем поединке она одолела единогласным решением Аспен Лэдд.
Майра Силва занимает третью позицию в ростере. В июле этого года она задушила бывшую чемпионку легчайшего дивизиона Холли Холм во втором раунде. Сейчас бразильянка идет в UFC на серии из четырех побед кряду.
В активе Силвы 11 выигранных поединков, одна ничья и 2 поражения в смешанных единоборствах. У Пеннингтон 14 побед и 6 проигрышей в профессиональной карьере.